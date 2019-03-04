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Лунный календарь окрашивания волос на март 2019 года

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Лунный календарь окрашивания волос на март 2019 года
10:26 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в марте 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для похода в салон красоты.

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в марте 2019 года по лунному календарю.

Когда можно красить волосы по лунному календарю в марте 2019, чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? 

В первый весенний месяц так хочется освободиться от надоевших за зиму шапок, и многие девушки спешат обновить свой имидж, сменив прическу и цвет волос. Однако далеко не все дни подходят для манипуляций с волосами. Есть периоды, когда лучше не менять цвет волос, чтобы не навлечь на себя неприятности. А есть дни, в которые смена цвета благотворно влияет на внешность и многие сферы жизни. Узнайте из лунного календаря прогноз на каждый день марта 2019 и решайте, стоит ли посетить мастера или лучше отложить визит на другой день.

Лунный календарь на март 2019: когда красить волосы

1 марта – 25 лунный день. Сегодня не стоит красить волосы, чтобы не испортить отношения с окружающими.

2 марта – 26 лунный день. Оптимальными для волос будут натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

3 марта – 27 лунный день. Сегодня благоприятно пройдет окрашивание и тонирование волос будет вполне удачным, не бойтесь новых цветов.

4 марта – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

5 марта – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

6 марта – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

7 марта – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

8 марта – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

9 марта – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

10 марта – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

11 марта – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

12 марта – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

13 марта – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

14 марта – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

15 марта – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

16 марта – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

17 марта – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

18 марта – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

19 марта – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

20 марта – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

21 марта – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

22 марта – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

23 марта – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

24 марта – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

25 марта – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

26 марта – 20 лунный день. Для окрашивания волос выбирайте естественные цвета.

Лунный календарь стрижек на март 2019

27 марта – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

28 марта – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

29 марта – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

30 марта – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

31 марта – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

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Прически, Лунный календарь, Окрашивание волос, Лунный календарь на март 2019, Лунный календарь окрашивания волос на март.
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