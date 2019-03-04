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Верхняя одежда на весну 2019 года, которая будет в тренде
Весенний период – лучшее время для новшеств и модных экспериментов. А, возможно, и просто преображения с новыми обновленными и облегченными весенними луками. Именно весной, когда пробуждается природа, девушки стремительно сменяют свои образы на легкие и воздушные, позволяя быть еще ярче и женственней. Несмотря на относительно теплую погоду и солнышко за окном, весной все же приходится завершать образы верхней одеждой, что убережет от холода. Отличительной чертой модной верхней одежды на весну является легкость кроя и силуэта, нежность либо яркость оттенков, цветочные узоры и растительные мотивы на верхней одежде.
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