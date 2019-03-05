Невероятно аппетитные туфли в виде десертов (Фото)

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Крис Кэмпбелл работал более семи лет в компании, что занимается кроссовками. И как-то раз ему пришла идея изобретать туфли похожие на его любимые сладости. Так, дизайнер создал свой бренд Shoe Bakery, который моментально стал популярным.
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