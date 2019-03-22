Блондинка в законе или розовый снова в моде этой весной (Фото)

Подчеркнуть свою женственность в этом сезоне проще простого. Юбки с разрезом от бедра, массивные заколки на волосах, но на этом новинки не заканчиваются. Все оттенки розового на пике популярности. Вещи от пудрового, пыльной чайной розы до зефирной пастели и насыщенной фуксии способны подчеркнуть все женственные изгибы и должны быть в шкафу модниц. На показах весна-лето розовый предпочли Isabel Marant, Maison Margiela, Chloé, Marc Jacobs и Chanel. Лучше всего сочетать розовый с бежевым, но если хотите поэкспериментировать соедините розовый с изумрудным - смотрится смело и свежо.