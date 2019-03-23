Педикюр 2019: стильные варианты нейл-арта на сезон весна-лето (Фото) В любое время года женщине необходим красивый педикюр, который как и маникюр, является подтверждением ее ухоженности, аккуратности, хорошего вкуса. Дизайн и варианты в 2019 году очень разнообразны. Каждая модница сможет выбрать для себя идеи утонченного изящного варианта, предложенного на фото в сегодняшнем посте.