Маникюр 2019: сочный вишневый дизайн на весну-лето (Фото) Красный цвет никогда не подведет, но с вишневым дизайном ногтей точно не прогадаете. Этот цвет сочетается с очень многими оттенками. Это может быть белый, черный, а также бежевый. Очень хорошо вишневый цвет подходит к пастельным оттенками. Предлагаем вам подборку оригинального маникюра вишневого цвета, который подойдет любой барышни.