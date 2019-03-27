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Среда, 27.03.2019
Маникюр 2019: сочный вишневый дизайн на весну-лето (Фото)
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Маникюр 2019: сочный вишневый дизайн на весну-лето (Фото)

Красный цвет никогда не подведет, но с вишневым дизайном ногтей точно не прогадаете. Этот цвет сочетается с очень многими оттенками. Это может быть белый, черный, а также бежевый. Очень хорошо вишневый цвет подходит к пастельным оттенками. Предлагаем вам подборку оригинального маникюра вишневого цвета, который подойдет любой барышни.
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