Популярные модельеры, которых вы не видели в лицо (Фото)

Практически каждая современная девушка и женщина может слёту перечислить минимум 10 популярных модных брендов, и это ещё не предел! Но что будет, если попросить их назвать по фотографиям имена этих людей?.. Скорее всего, с этим заданием мало кто справится. Эта коллекция фотографий позволит исправить этот пробел и познакомит вас с известными дизайнерами и модельерами, имена которых у всех на слуху.