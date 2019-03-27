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Среда, 27.03.2019
Популярные модельеры, которых вы не видели в лицо (Фото)
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Популярные модельеры, которых вы не видели в лицо (Фото)

Практически каждая современная девушка и женщина может слёту перечислить минимум 10 популярных модных брендов, и это ещё не предел! Но что будет, если попросить их назвать по фотографиям имена этих людей?.. Скорее всего, с этим заданием мало кто справится. Эта коллекция фотографий позволит исправить этот пробел и познакомит вас с известными дизайнерами и модельерами, имена которых у всех на слуху.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Мода, Модельеры, Знаменитые модные бренды, Фото модельеров.
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