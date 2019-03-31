Весенний маникюр 2019: идеи серого маникюра "под мрамор" (Фото) Сложно представить более модный дизайн, чем "под мрамор". Он подойдет всем модница, которые хотят попробовать что-то оригинальное и новенькое. Выигрышно маникюр смотрится с серым лаком. "Мраморным" узором можно украсить все ногти или лишь несколько. А все остальные сделать однотонными декорировать - полосками, стразами, блестками.