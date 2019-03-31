Весенний маникюр 2019: идеи для двухцветного дизайна

Новости шоу бизнеса: Весна порадовала нас своим теплом, пора выбрать новенький маникюр.

Современная мода не имеет границ. Когда свобода во всем, появляется новая проблема - мучительный выбор. Какой же маникюр выбирать весной 2019 году? Постоянно делать однотонный маникюр - скучно. Нужно как-то разнообразить свой маникюр, особенно с наступлением тепла. Как раз все увидят твой новый и красивый маникюр.

Маникюр "под мрамор"

Классика двухцветного дизайна - мраморный эффект. Белый фон и черные прожилки- это универсальный нейл-арт, который изящно дополнит любой образ.

Цветной горошек

Это яркий вариант весеннего маникюра, который легко сделать на ногтях, даже в домашних условиях. Вам понадобится доттер или же обычные зубочистки. И сразу настроение пойти погулять появляется, как раз и маникюром перед подружками похвастаетесь.

Рисунки, узоры, графика

Они актуальны все время и подходят для маникюра на разную длину ногтей. Если боитесь, что будет выглядеть вульгарно, то создайте легкий дизайн с маленькой деталью.

Лунный маникюр

Лунный маникюр предполагает разделение ногтя на два цветовых блока: один больше закрашен основным цветом, другой закрашен дополнительным оттенком. Такой маникюр выглядит контрастно и одновременно ярко. Можно сделать другой вариант: лунку оставить нетронутой, покрыв эту область лишь прозрачным лаком. Получается более лаконичный вариант двухцветного маникюра.