Весенний маникюр 2019: идеи для двухцветного дизайна

Современная мода не имеет границ. Когда свобода во всем, появляется новая проблема - мучительный выбор. Какой же маникюр выбирать весной 2019 году? Постоянно делать однотонный маникюр - скучно. Нужно как-то разнообразить свой маникюр, особенно с наступлением тепла. Как раз все увидят твой новый и красивый маникюр.
Маникюр "под мрамор"
Классика двухцветного дизайна - мраморный эффект. Белый фон и черные прожилки- это универсальный нейл-арт, который изящно дополнит любой образ.
Цветной горошек
Это яркий вариант весеннего маникюра, который легко сделать на ногтях, даже в домашних условиях. Вам понадобится доттер или же обычные зубочистки. И сразу настроение пойти погулять появляется, как раз и маникюром перед подружками похвастаетесь.
Рисунки, узоры, графика
Они актуальны все время и подходят для маникюра на разную длину ногтей. Если боитесь, что будет выглядеть вульгарно, то создайте легкий дизайн с маленькой деталью.
Лунный маникюр
Лунный маникюр предполагает разделение ногтя на два цветовых блока: один больше закрашен основным цветом, другой закрашен дополнительным оттенком. Такой маникюр выглядит контрастно и одновременно ярко. Можно сделать другой вариант: лунку оставить нетронутой, покрыв эту область лишь прозрачным лаком. Получается более лаконичный вариант двухцветного маникюра.