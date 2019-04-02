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Вторник, 02.04.2019
Какая стоимость самых крутых костюмов киношных супергероев
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Какая стоимость самых крутых костюмов киношных супергероев

Недавно Netflix заявил о распродаже обмундирования и супергеройских костюмов из всех закрывшихся сериалов. Конечно же, фанатов у таких фильмов и сериалов по всему миру немало, поэтому покупатели на такие экзотические товары сразу же нашлись. Хоть для настоящих фанатов такие вещи просто бесценны, стоимость некоторых из них точно сможет вас удивить.
trinixy.ru
Фото: pixabay.com
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Цена, Стоимость, Netflix, Костюмы супергероев.
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