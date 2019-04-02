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Какая стоимость самых крутых костюмов киношных супергероев
Недавно Netflix заявил о распродаже обмундирования и супергеройских костюмов из всех закрывшихся сериалов. Конечно же, фанатов у таких фильмов и сериалов по всему миру немало, поэтому покупатели на такие экзотические товары сразу же нашлись. Хоть для настоящих фанатов такие вещи просто бесценны, стоимость некоторых из них точно сможет вас удивить.
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