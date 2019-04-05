Мода 2019: мужской галстук на все случаи жизни (Фото) Появившись в мире моды около 150 лет назад, классический галстук в нынешнее время несправедливо претерпевает забвения. Но все же те мужчины, которые не изменяют классическим канонам и традициям, и активно используют этот атрибут в своих аутфитах, выгодно отличаются от других.