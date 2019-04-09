|
|
Топ-10 дорогих ювелирных украшений в мире (Фото)
Порой в голове не укладывается, сколько могут стоить одни из самых дорогих ювелирных украшений, созданные различными мастерами за всю историю человечества. Только представьте себе, что граненые камни, которые впервые были замечены человеком, были созданы в Центральной Европе еще в XIII веке! С того времени и началась та самая любовь человека к редким искрящимся украшениям, подчеркивающим по тем временам благородный статус. И то, что когда-то было доступно лишь особам голубых кровей, в настоящее время стало представлять огромную ценность для миллионеров и миллиардеров, готовых выложить энные суммы за безумно дорогущие "побрякушки".
Известные личности, которые страдают психическими расстройствами (Фото)
Уморительные животные, которые делают нашу жизнь более насыщенной
Любящие финны: Жители Финляндии обожают заводить диких животных (Фото)
Tottenham Hottspur Stadium - новый невероятный стадион "Шпор" (Фото)
Челси - Вест Хэм: лучшие моменты матча (Фото)
Нереально крутые фотобомбы, с которыми отличное настроение гарантировано
Невероятное оживление: Популярные обложки музыкальных альбомов в движении (Фото)
Смешно до слез: кулинарные провалы тех, кто далек от готовки
Как выглядят необычные государственные границы в реальности (Фото)
Веселые демотиваторы, которые подарят вам улыбку до ушей
Маникюр 2019: лунный маникюр с различным дизайном на любой вкус
Улыбка не сойдет с лица: смешные казусы с жизни
До "Властелина колец" и "Хоббита": Первые фэнтези в истории мировой литературы (Фото)
Уморительные карикатуры знаменитостей, от которых не сдержать улыбку
Не стесняйтесь своей естественности: Женщины, бросившие вызов стереотипам (Фото)
Пушистые самоеды: Удивительная порода собак, которые не отличаются от мишки Тедди
Простые советы о продлении жизни вашего автомобиля (Фото)
Прикольные моменты жизни в гифках, от которых дух захватывает
Реалистичный мир LEGO: игра в искусстве Наната Савайи (Фото)
Веселые комиксы для тех, кто любит посмеяться от души
Маленькие карапузы: малыши в фотопроекте Анне Геддес (Фото)
Смешные открытки об отношениях женщин и мужчин
Милые домики на деревьях в разных уголках планеты (Фото)
Странные, но забавные пассажиры в общественном транспорте
Шикарная резиденция на берегу озера с необычным дизайном внутри (Фото)