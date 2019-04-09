Топ-10 дорогих ювелирных украшений в мире (Фото) Порой в голове не укладывается, сколько могут стоить одни из самых дорогих ювелирных украшений, созданные различными мастерами за всю историю человечества. Только представьте себе, что граненые камни, которые впервые были замечены человеком, были созданы в Центральной Европе еще в XIII веке! С того времени и началась та самая любовь человека к редким искрящимся украшениям, подчеркивающим по тем временам благородный статус. И то, что когда-то было доступно лишь особам голубых кровей, в настоящее время стало представлять огромную ценность для миллионеров и миллиардеров, готовых выложить энные суммы за безумно дорогущие "побрякушки".