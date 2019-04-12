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Маникюр 2019: нежный бежевый для изысканных леди (Фото)
Не смотря на кажущуюся простоту бежевый (нюд) маникюр является одним из самых элегантных вариантов, отличающихся универсальностью, поскольку он уместен везде, начиная от повседневной работы в самом скромном офисе, и заканчивая дипломатическим приемом или вечеринкой в модном клубе. Собранные в обзоре новинки составляют галерею интересных и стильных работ, в разных стилях, но их объединяет верность тренду сезона – женственной притягательной мягкости, нежности и гармоничности с общим образом.
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