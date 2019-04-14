Маникюр 2019: Изумительный французский маникюр для выпускного (Фото) Выпускной не за горами, и девушкам пора готовится затмевать окружающих. Маникюр в стиле "френч" прекрасно подойдет под любой вечерний наряд и украсит милые ручки изысканным декором. Предлагаем вам присмотреть себе полюбившийся дизайн маникюра, который будет удачным дополнением к вашему наряду.