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Воскресенье, 14.04.2019
Маникюр 2019: Изумительный французский маникюр для выпускного (Фото)
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Маникюр 2019: Изумительный французский маникюр для выпускного (Фото)

Выпускной не за горами, и девушкам пора готовится затмевать окружающих. Маникюр в стиле "френч" прекрасно подойдет под любой вечерний наряд и украсит милые ручки изысканным декором. Предлагаем вам присмотреть себе полюбившийся дизайн маникюра, который будет удачным дополнением к вашему наряду.
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