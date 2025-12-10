"В телефоне с десяток сообщений": Тополя ответил, виделся ли с Безуглой после скандала и что она ему писала

Тополя назвал Безуглую "интересной" персоной

Лидер украинской группы "Антитела" Торос Тополя, который разводится с женой после 12 лет брака, поделился подробностями скандала с депутатом Марьяной Безуглой. Именно ей музыкант "собирал" деньги на психиатра.

Что известно:

Квартиру Тараса Тополи в Киеве разнесла российская ракета в результате масштабного обстрела

Нардеп Марьяна Безуглая назвала это "кармой" за якобы фейковую службу певца во время войны

Музыкант после скандала начал сбор средств на лечение Безуглой у психиатра, а также обратился в суд из-за ее оскорбительных заявлений

Тарас Тополя в интервью "Люкс ФМ" поделился подробностями конфликта. Музыкант рассказал, что ему писала Безуглая и виделись ли они.

Тарас Тополя рассказал о конфликте с Безуглой

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал подробнее о скандале с народным депутатом Марьяной Безуглой, отметив, что лично с ней никогда не встречался и не ей отправлял никаких сообщений.

По его словам, он лишь реагировал на комментарии и реакции, которые она оставляла на его странице:

Я не ставлю никаких диагнозов, но когда я увидел эту реакцию на беду людей, конкретно это касалось нашей семьи, то я понял, что этому человеку нужна помощь Тарас Тополя

Квартира Тополи пострадала от российского обстрела

Музыкант организовал сбор средств на услуги психиатра для Безуглой и ему удалось собрать полмиллиона гривен. Юрист проводил с депутатом официальную коммуникацию, чтобы деньги были переданы на обследование в юридическом круге. Но Марьяна отказалась от финансовой помощи, и средства были направлены на помощь детям погибших воинов 130-го батальона.

Тарас Тополя собирал на психиатра Безуглой

Тополя отметил, что не держит зла на Безуглую, объясняя это тем, что она очень "интересная" персона у которой свой мир какой-то дуальный и непонятный, а может раздвоение, но он не специалист, чтобы ставить диагнозы.

Выяснилось, что нардеп ранее писала музыканту сообщения, восхищаясь его треком "Фортеця Бахмут", а затем глумилась над песней, заявляя, что ее не нужно было выпускать:

У меня в телефоне есть, пожалуй, с десяток сообщений от нее, где она рассказывает, что это невероятный шедевр. Где она говорит, что эта песня вдохновила ее бороться дальше солист группы "Антитела"

Лидер "Антител" призвал публику не воспринимать серьезно поведение нардепа, предполагая, что оно может быть обусловлено медицинскими причинами.

Марьяна Безуглая

