"У телефоні з десяток повідомлень": Тополя відповів, чи бачився з Безуглою після скандалу і що вона йому писала

Тополі назвав Безуглу "цікавою" персоною

Лідер українського гурту "Антитіла" Торос Тополя, який розлучається з дружиною після 12 років шлюбу, поділився подробицями скандалу з депутатом Мар’яною Безуглою. Саме їй музикант "збирав" гроші на психіатра.

Що відомо:

Квартиру Тараса Тополі у Києві рознесла російська ракета внаслідок масштабного обстрілу

Нардеп Мар’яна Безугла назвала це "кармою" за нібито фейкову службу співака під час війни

Музикант після скандалу розпочав збір коштів на лікування Безуглої у психіатра, а також звернувся до суду через її образливі заяви

Тарас Тополь в інтерв’ю "Люкс ФМ" поділився подробицями конфлікту. Музикант розповів, що йому писала Безугла і чи бачились вони.

Тарас Тополя розповів про конфлікт з Безуглою

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя розповів докладніше про скандал із народним депутатом Мар’яною Безуглою, зазначивши, що особисто з нею ніколи не зустрічався і не їй надсилав жодних повідомлень.

Тарас Тополя розповів про конфлікт з Безуглою

За його словами, він лише реагував на коментарі та реакції, які вона залишала на його сторінці:

Я не ставлю жодних діагнозів, але коли я побачив цю реакцію на біду людей, саме це стосувалося нашої родини, то я зрозумів, що цій людині потрібна допомога Тарас Тополя

Квартира Тополі постраждала від російського обстрілу

Музикант організував збір коштів на послуги психіатра для Безуглої і йому вдалося зібрати півмільйона гривень. Юрист проводив із депутатом офіційну комунікацію, щоб гроші були передані на обстеження у юридичному колі. Але Мар’яна відмовилася від фінансової допомоги й кошти були спрямовані на допомогу дітям загиблих воїнів 130-го батальйону.

Тарас Тополя збирав на психіатра Безуглій

Тополь зазначив, що не тримає зла на Безуглу, пояснюючи це тим, що вона дуже "цікава" персона у якої свій світ якийсь дуальний і незрозумілий, а може роздвоєння, але він не фахівець, щоб ставити діагнози.

З’ясувалося, що нардеп раніше писала музикантові повідомлення, захоплюючись його треком "Фортеця Бахмут", а потім глузувала з пісні, заявляючи, що її не треба було випускати.

У мене в телефоні є, мабуть, десяток повідомлень від неї, де вона розповідає, що це неймовірний шедевр. Де вона каже, що ця пісня надихнула її боротися далі соліст гурту "Антитіла"

Лідер "Антитіл" закликав публіку не сприймати серйозно поведінку нардепа, припускаючи, що вона може бути обумовлена медичними причинами.

Мар’яна Безугла

"Телеграф" писав раніше, скільки мільйонів Тарас Тополя витратив на ремонт квартири після прильоту. Музикант зізнався, де брав гроші.