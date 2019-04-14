Самые дорогие атрибуты одежды, проданные на аукционе (Фото) Зачем коллекционировать монеты, когда можно собирать кусочки поп-культуры? Таков менталитет некоторых богачей, готовых приобрести самые дорогие модные вещи, которые можно прикупить на аукционе. И большинство из них готовы выложить внушительную сумму не только за изящные редкие ювелирные украшения, историческое кино и культовую одежду, а и за королевское нижнее белье…