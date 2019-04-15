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Маникюр 2019: яркий и сочный дизайн на сезон весна-лето (Фото)
Наступила долгожданная теплая пора, когда можно баловать себя стильными нарядами, легким макияжем, растрепанными стильными прическами и конечно же ярким и сочным маникюром. Летние образы очаровательны и притягательны. Они простые, но в этом и есть их изюминка. В этом модном сезоне - эти яркие цвета находятся на вершине модного олимпа.
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