Модные рекомендации по выбору платья, зависимо от типа фигуры Женщины часто проводят часы перед открытым шкафом, ища идеальное платье для особого случая. Найти одно платье, которое будет подчеркивать вашу фигуру, может быть сложной задачей, если вы не знаете точный тип вашей фигуры.