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Среда, 17.04.2019
Прически 2019: интересные идеи с полусобранными волосами(Фото)
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Прически 2019: интересные идеи с полусобранными волосами(Фото)

Полусобранные волосы - идеальная прическа, если мы хотим чувствовать себя комфортно и уверенно. Полусобранные объединяют все лучшее от двух типов причесок: элегантность собранных волос и небрежность распущенных. Сейчас мы подробно расскажем, как сделать самые лучшие и стильные прически сезона весна-лето 2019.
miridei.com
фото: miridei.com
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Девушки, Мода, Прически, Стиль, Длинные волосы, Короткие волосы.
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