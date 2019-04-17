Прически 2019: интересные идеи с полусобранными волосами(Фото) Полусобранные волосы - идеальная прическа, если мы хотим чувствовать себя комфортно и уверенно. Полусобранные объединяют все лучшее от двух типов причесок: элегантность собранных волос и небрежность распущенных. Сейчас мы подробно расскажем, как сделать самые лучшие и стильные прически сезона весна-лето 2019.