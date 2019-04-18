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Маникюр 2019: актуальные идеи дизайна ногтей на весну 2019 (Фото)
Мужчины обращают внимание на ногти женщины, которые говорят об опрятности своей хозяйки. На пике популярности основательно закрепилась естественность. Законодатели моды рекомендуют девушкам носить короткие ногти или ногти средней длинны. Особенно актуальна в сезоне весна-лето 2019 мягкая форма ногтей. От длинных и наращенных ногтей следует отказаться.
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