Маникюр 2019: Ультрамодный весенний дизайн темных оттенков (Фото)

Черный цвет практически всегда выглядит стильно и респектабельно. Черный гель-лак можно назвать базовым, подходящим под любой образ, случай и стиль. Он уместен даже в качестве повседневного маникюра, если речь идет о френче. В маникюре главное правильно подобрать дизайн черных ногтей.