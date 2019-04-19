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Пятница, 19.04.2019
Маникюр 2019: Ультрамодный весенний дизайн темных оттенков (Фото)
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Маникюр 2019: Ультрамодный весенний дизайн темных оттенков (Фото)

Черный цвет практически всегда выглядит стильно и респектабельно. Черный гель-лак можно назвать базовым, подходящим под любой образ, случай и стиль. Он уместен даже в качестве повседневного маникюра, если речь идет о френче. В маникюре главное правильно подобрать дизайн черных ногтей.
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