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Суббота, 20.04.2019
Маникюр 2019: тренды дизайна ногтей с округлым срезом (Фото)
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Маникюр 2019: тренды дизайна ногтей с округлым срезом (Фото)

Тем, кто скажет, что круглые ногти неактуальны, можно возразить: на показах эту форму не игнорируют. Чаще всего такой маникюр делали в случаях, когда требовалось естественное дополнение образа в нейтральных оттенках. Кроме того, на круглых ногтях выполняли лаконичный дизайн с простой графикой и незамысловатыми рисунками.
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