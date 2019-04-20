Маникюр 2019: тренды дизайна ногтей с округлым срезом (Фото)

Тем, кто скажет, что круглые ногти неактуальны, можно возразить: на показах эту форму не игнорируют. Чаще всего такой маникюр делали в случаях, когда требовалось естественное дополнение образа в нейтральных оттенках. Кроме того, на круглых ногтях выполняли лаконичный дизайн с простой графикой и незамысловатыми рисунками.