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Воскресенье, 21.04.2019
Прически 2019: красивые идеи для коротких волос на каждый день (Фото)
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Прически 2019: красивые идеи для коротких волос на каждый день (Фото)

С помощью домашних принадлежностей для волос и немного терпения, своими руками можно создать очень красивые и стильные прически, которые прекрасно подойдут для работы или прогулки. Девушки с короткими стрижками уверены, что из-за подобной длины им никогда не видать красивых и оригинальных укладок. Между тем, прически на короткие волосы в домашних условиях могут быть просто роскошны. Достаточно проявить каплю фантазии и приложить чуть-чуть усилий.
Фото: pixabay.com
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