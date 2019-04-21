Prada впервые представят мужскую коллекцию не в Италии

Новости шоу бизнеса: Шанхай все больше претендует на лавры модной столицы.

Сначала Chloé объявили, что представят новую круизную коллекцию в крупнейшем городе Китая, а теперь стало известно, что вскоре этот мегаполис примет шоу Миуччи Прады.

Модный Дом в первый раз представит мужскую коллекцию не в родной Италии, и состоится это знаменательное событие 6 июня, а вот место показа до сих пор хранится в тайне.

Прада предвкушает грядущий показ и не устает признаваться в любви к гостеприимному Китаю: "Эта страна всегда вдохновляла нас, и немало идей мы черпали в насыщенной культурной жизни Шанхая. Особый дух и атмосфера города, объединившие прошлое и настоящее, старину и будущее, не перестают нас приятно удивлять".