Дарим вторую жизнь старой обуви: интересные и дельные советы Пожалуй, каждая женщина мечтает иметь в своем гардеробе как можно больше пар обуви. Однако, к сожалению, далеко не у каждой есть возможность их приобретать. А разнообразия-то хочется. Не стоит отчаиваться, немного фантазии и выход найден. Мы собрали 15 дельных советов, которые помогут вдохнуть жизнь в старую или испорченную обувь.