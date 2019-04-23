Скачать
Вторник, 23.04.2019
Дарим вторую жизнь старой обуви: интересные и дельные советы
1 / 17

Дарим вторую жизнь старой обуви: интересные и дельные советы

Пожалуй, каждая женщина мечтает иметь в своем гардеробе как можно больше пар обуви. Однако, к сожалению, далеко не у каждой есть возможность их приобретать. А разнообразия-то хочется. Не стоит отчаиваться, немного фантазии и выход найден. Мы собрали 15 дельных советов, которые помогут вдохнуть жизнь в старую или испорченную обувь.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Советы, Обувь, Модные советы, Вторая жизнь, Преображение обуви.
09:52 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь