Лунный календарь стрижек на апрель 2019

Новости шоу бизнеса: Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха и избежать проблем и неурядиц.

Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами. Календарь стрижек советует, какой день лучше выбрать, чтобы посетить парикмахера.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и на что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на апрель 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Полнолуние – 19 апреля в 14 часов 12 минут.

Растущая луна – с 6 по 18 апреля 2019.

Убывающая луна – 1 - 4, 20 - 30 апреля 2019.

Учитывая особенность влияния месяца на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 апреля (понедельник) – в этот день хорошо экспериментировать со своими волосами. Не бойтесь менять свой имидж и смело выполняйте любые желания.

2 апреля (вторник) – позитивный день для стрижки. Изменение имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии на работе.

3 апреля (среда) – в этот день не стоит экспериментировать со своими волосами. Отложите поход к парикмахеру на другой день.

4 апреля (четверг) – перенесите смену имиджа на более удачный день, который будет наполнен энергетикой.

5 апреля (пятница) – один из наиболее негативных дней для любых действий с волосами.

6 апреля (суббота) – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.

7 апреля (воскресенье) – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

8 апреля (понедельник) – стрижка в этот день приведет к дискомфорту. У вас постоянно будет ощущение, что вы можете потерять кого-то из близких. Возможно, у вас обострится болезнь, связанная с горлом и полостью рта.

9 апреля (вторник) – день очень благоприятен для стрижки, волосы будут расти быстро.

10 апреля (среда) – в этот день лучше избежать стрижки волос, ведь можно подхватить простуду.

11 апреля (в четверг) – стрижка положительно скажется на вашей интуиции, однако волосы станут менее послушным.

12 апреля (пятница) – изменение имиджа принесет множество негативных эмоций. В этот день волосы лучше не трогать.

13 апреля (суббота) – неблагополучный день для стрижки волос. После посещения парикмахера вас могут ожидать проблемы.

14 апреля (воскресенье) – в этот день любые манипуляции с волосами пойдут на пользу. После стрижки они станут блестящими и густыми.

15 апреля (понедельник) – воздержитесь от похода к парикмахеру, ведь этот день может ухудшить ваше здоровье.

16 апреля (вторник) – сильно позитивный день для стрижки, прическа будет держаться долго, а волосы быстро отрастут.

17 апреля (среда) – стрижку лучше перенести на более благополучный период, ведь этот день может принести несчастье и увеличить возможность травм.

18 апреля (четверг) – стрижка в этот день произведет на вас денежную энергию и поток, однако волосы не будут долго держать форму.

19 апреля (пятница) – рекомендуется не стричь волосы в этот день, ведь вы избавитесь бодрости и энергии на долгое время.

20 апреля (суббота) – неблагополучный день для посещения парикмахера. Стрижка в этот день отрицательно повлияет на ваше самочувствие.

21 апреля (воскресенье) – неудачный день для стрижки волос, ведь вы можете развить в себе негативные привычки.

22 апреля (понедельник) – неэффективный день для любых манипуляций с волосами. Стрижка быстро отрастет, а цвет через некоторое время смоется.

23 апреля (вторник) – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь вы поставите под угрозу свое физическое и психическое жизни.

24 апреля (среда) – стрижка будет способствовать усилению личного обаяния и подарит успех во многих начинаниях. Однако запомните, что после стрижки, волосы будут расти медленнее.

25 апреля (четверг) – не лучший день для похода в салон. Манипуляции с волосами лишат вас энергии, снизят вашу работоспособность, активность и интерес к жизни.

26 апреля (пятница) – благополучный день для стрижки волос. Стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко стричь волосы.

27 апреля (суббота) – удачный день для стрижки волос, уберите лишнюю длину или поврежденные кончики.

28 апреля (воскресенье) – стрижка в этот день придаст коже лица красивый цвет и улучшит финансовое положение.

29 апреля (понедельник) – не слишком удачный день для любых манипуляций с волосами. Стрижка заберет вашу энергию и силу.

30 апреля (вторник) – стрижка волос в этот день улучшит общее состояние вашего здоровья и позволит надолго оставить блеск и красоту волос.