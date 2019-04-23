Прически 2019: красиво завязываем платок на голове (Фото) Если вы знаете, как красиво завязать платок на голове самостоятельно, значит вы, непременно, сумеете выделиться в толпе, создать оригинальный look и выглядеть стильно на любом мероприятии. Мы предлагаем вам освоить самые интересные и доступные варианты завязывания платка. Среди наиболее простых в реализации, но вместе с тем ярких и нетривиальных, можно считать технологию "а-ля бабушка", "повязка", "бандана", "ретро" и "восьмерка". Для поклонниц экспериментов будут уместны варианты с завязыванием тюрбана, мусульманский хиджаб и восточные мотивы.