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Вторник, 23.04.2019
Прически 2019: красиво завязываем платок на голове (Фото)
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Прически 2019: красиво завязываем платок на голове (Фото)

Если вы знаете, как красиво завязать платок на голове самостоятельно, значит вы, непременно, сумеете выделиться в толпе, создать оригинальный look и выглядеть стильно на любом мероприятии. Мы предлагаем вам освоить самые интересные и доступные варианты завязывания платка. Среди наиболее простых в реализации, но вместе с тем ярких и нетривиальных, можно считать технологию "а-ля бабушка", "повязка", "бандана", "ретро" и "восьмерка". Для поклонниц экспериментов будут уместны варианты с завязыванием тюрбана, мусульманский хиджаб и восточные мотивы.
Фото: pixabay.com
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