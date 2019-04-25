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Маникюр 2019: геометрические орнаменты на ноготках (Фото)
Геометрический нейл-арт по-прежнему актуален. Но его вид немного в сторону минимализма. В тренде несколько тенденций: мини-геометрия. Очень маленькие геометрические фигурки могут располагаться на ногтях в хаотическом порядке; тонкие линии. Рисуем только форму геометрических фигур и не закрашиваем их внутри; настоящая геометрия. Изображение фигур в проекции. Такие "произведения" рисуют тончайшими черными линиями.— комбинирование. Геометрические фигуры рисуют вышеуказанными способами на монохромном маникюре.
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