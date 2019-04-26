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Прически 2019: трендовые варианты плетения косичек (Фото)
Мода текущего года благосклонна к асимметрии в любых ее проявлениях.Поэтому модными тенденциями 2019 года является комбинации из боковых кос или веревок. Такие варианты выглядят особо эффектно. Для любителей экспериментов советуем обратить внимание на сложные узорные техники плетения или оригинальные укладки, совмещающие водопады из волос и тугие косички.
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