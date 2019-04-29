Маникюр 2019: Стильное весеннее покрытие ногтей шеллаком (Фото)

В современных тенденциях идеи особого покрытия шеллаком набирают популярность. Своей простотой данный вид лака известен, в первую очередь тем, что нет необходимости спиливать ногтевую пластину. Во вторых, шеллак, в отличии от простого лака, держится намного дольше, а именно примерно 1.5 - 2 недели. Поэтому предлагаем Вам подборку оригинальных идей покрытия ногтей шеллаком, который подойдут любой практичной женщине.