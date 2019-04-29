Стрижки 2019: стильные мужские стрижки на весну-лето (Фото) Главный тренд этого года - это коротко выстриженный затылок или даже выбритый, но с контрастом длинных или коротких прядей. Иногда одна стрижка может иметь много вариантов модификации и способ укладки. По этому появление новых техник в стрижках позволяет создавать новые варианты классическим былым прическам.