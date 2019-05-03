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Воскресенье, 05.05.2019
Прически 2019: Стильные женские прически на выпускной (Фото)
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Прически 2019: Стильные женские прически на выпускной (Фото)

В этот день каждая девушка хочет выглядеть особенно. Настоящие леди знают, что не только умело выполненный макияж и красивый наряд играют большую роль в создании образа, но и роскошная прическа, украшенная стильными аксессуарами. Она придаст внешнему облику изящность, изысканность и элегантность.
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11:08 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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