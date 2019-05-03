Прически 2019: Стильные женские прически на выпускной (Фото) В этот день каждая девушка хочет выглядеть особенно. Настоящие леди знают, что не только умело выполненный макияж и красивый наряд играют большую роль в создании образа, но и роскошная прическа, украшенная стильными аксессуарами. Она придаст внешнему облику изящность, изысканность и элегантность.