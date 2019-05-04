Новый тренд лета: Купальник "звездочка", который покоряет просторы интернета (Фото) Лето уже не за горами, поэтому девушкам пора выбирать пляжные наряды. По информации "The Sun", в 2019 году можно забыть о тренде "GlitterBoobs" и даже купальниках из клейкой ленты, ведь этим летом в тренде будут купальники, бюстгальтер от которых выполнен в виде звездочек. Фотографии девушек в таких "звездных купальниках" уже переполняют Instagram. А вам нравится такая мода?