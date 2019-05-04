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Воскресенье, 05.05.2019
Новый тренд лета: Купальник "звездочка", который покоряет просторы интернета (Фото)
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Новый тренд лета: Купальник "звездочка", который покоряет просторы интернета (Фото)

Лето уже не за горами, поэтому девушкам пора выбирать пляжные наряды. По информации "The Sun", в 2019 году можно забыть о тренде "GlitterBoobs" и даже купальниках из клейкой ленты, ведь этим летом в тренде будут купальники, бюстгальтер от которых выполнен в виде звездочек. Фотографии девушек в таких "звездных купальниках" уже переполняют Instagram. А вам нравится такая мода?
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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мода 2019, Новый тренд лета, Летние купальники, Купальник "звездочка".
03:31 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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