Вдохновленные книгами и писателями: необычные тату книголюбов (Фото) Персонажей, портреты писателей, цитаты из любимых книг можно увековечить не только на бумаге а например, татуировкой. Каждая из этих книжных татуировок изображает то, что близко ее обладателю, будь то определенный персонаж, символ, связанный с любимой книгой или даже портрет писателя.