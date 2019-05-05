Маникюр 2019: оригинальные варианты серого нейл-арта (Фото)

Переходный цвет между белым и черным. У многих серый цвет ассоциируется с грустью и скукой. Кто-то считает его непримечательным. Но это самый настоящий и незаменимый базовый цвет. Даже серый маникюр в нейл-арте может быть стильным и привносить оригинальность в образ. Идеи дизайна с этим оттенком можно найти на фото в нашем альбоме.