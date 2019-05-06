Маникюр 2019: сочный и яркий оранжевый дизайн (Фото) Оранжевый маникюр – настоящая палочка-выручалочка для девушек. Он поможет не только поднять настроение, но и внести свежесть и оригинальность в повседневный образ. Перебирая разные оттенки и добавляя яркие тона, с помощью этого цвета можно создать нежный образ принцессы или дерзкой уверенной красавицы. Для вас мы собрали фото лучших идей оранжевого маникюра!