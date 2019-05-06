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Понедельник, 06.05.2019
Маникюр 2019: сочный и яркий оранжевый дизайн (Фото)
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Маникюр 2019: сочный и яркий оранжевый дизайн (Фото)

Оранжевый маникюр – настоящая палочка-выручалочка для девушек. Он поможет не только поднять настроение, но и внести свежесть и оригинальность в повседневный образ. Перебирая разные оттенки и добавляя яркие тона, с помощью этого цвета можно создать нежный образ принцессы или дерзкой уверенной красавицы. Для вас мы собрали фото лучших идей оранжевого маникюра!
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