Как визуально удлинить ноги: несколько лайфхаков Длинные ноги – красивые ноги. Конечно об это знают все женщины, но не все-же могут похвастаться красивыми, длинными ногами, как у голливудской актрисы Блейк Лавли. Но существуют некоторые хитрости, которые помогут вам визуально удлинить ноги без особых проблем.