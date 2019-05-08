Прически 2019: оригинальные мужские стрижки на лето (Фото) С помощью стрижки вы сможете освежить свой образ. Она может не только подчеркнуть ваши достоинства и скрыть дефекты, но и наоборот, испортить внешний вид. Стилисты предлагают носить их с локонами или прядями, падающими на лоб. Ультракороткие стрижки тоже в моде и подойдут смелым парням. Главным в тенденциях стрижек для мужчин является текстура, то есть прическа не должна быть слишком скучной и правильной. Еще одной фишкой этого года становится классическая английская прическа. Боковой пробор с короткой височной областью и объемной макушкой будет смотреться безупречно, а главное - стильно.