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Среда, 08.05.2019
Прически 2019: оригинальные мужские стрижки на лето (Фото)
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Прически 2019: оригинальные мужские стрижки на лето (Фото)

С помощью стрижки вы сможете освежить свой образ. Она может не только подчеркнуть ваши достоинства и скрыть дефекты, но и наоборот, испортить внешний вид. Стилисты предлагают носить их с локонами или прядями, падающими на лоб. Ультракороткие стрижки тоже в моде и подойдут смелым парням. Главным в тенденциях стрижек для мужчин является текстура, то есть прическа не должна быть слишком скучной и правильной. Еще одной фишкой этого года становится классическая английская прическа. Боковой пробор с короткой височной областью и объемной макушкой будет смотреться безупречно, а главное - стильно.
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