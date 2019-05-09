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Четверг, 09.05.2019
Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна "паутинка" (Фото)
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Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна "паутинка" (Фото)

Пожалуй, самый модный дизайн маникюра 2019 года – "паутинка". Паутинка или спайдер-гель – это тягучая гель-краска, которая произвела фурор на рынке nail-арта. С ее помощью можно выполнить множество интересных дизайнов ногтей: начиная от минималистичных абстрактных линий и заканчивая сложными геометрическими рисунками.
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