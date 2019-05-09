Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна "паутинка" (Фото)

Пожалуй, самый модный дизайн маникюра 2019 года – "паутинка". Паутинка или спайдер-гель – это тягучая гель-краска, которая произвела фурор на рынке nail-арта. С ее помощью можно выполнить множество интересных дизайнов ногтей: начиная от минималистичных абстрактных линий и заканчивая сложными геометрическими рисунками.