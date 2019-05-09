Met Gala 2019: какому дизайнеру удостоилось одевать большинство звезд

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялось громкое модное событие, на которое мечтают попасть все модницы мира.

А звезды, которые получили желаемое приглашение на Met Gala 2019, готовились к выходу на розовый коврик в течение нескольких месяцев. На светском мероприятии знаменитости засветились в платьях от Versace, Gucci, Moschino, Michael Kors и других.

Поэтому, какому дизайнеру пришлось больше работать перед балом Института костюма музея Метрополитен – читайте дальше.

Триумфатором рейтинге снова оказался бренд Gucci.

В платьях и костюмах от этой марки на Met Gala 2019 насчитали 25 мужчин и женщин. Дизайнеру и художественному директору модного дома Алессандру Микеле пришлось изрядно потрудиться перед проведением модного события. Поэтому он получил заслуженное первое место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #METGALA #METGAGA Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 6 Май 2019 в 8:47 PDT

Сразу после него в рейтинге расположился бренд Salvatore Ferragamo, которому отдало предпочтение 14 человек, а на третьем месте Moschino. В наряде от дизайнера Brandon Maxwell пришла только одна Леди Гага, однако ее выход стал едва ли не самым эффектным среди всех остальных.