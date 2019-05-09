Скачать
Пятница, 10.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Met Gala 2019: какому дизайнеру удостоилось одевать большинство звезд

Met Gala 2019: какому дизайнеру удостоилось одевать большинство звезд
22:24 Чт, 9 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялось громкое модное событие, на которое мечтают попасть все модницы мира.

А звезды, которые получили желаемое приглашение на Met Gala 2019, готовились к выходу на розовый коврик в течение нескольких месяцев. На светском мероприятии знаменитости засветились в платьях от Versace, Gucci, Moschino, Michael Kors и других.

Поэтому, какому дизайнеру пришлось больше работать перед балом Института костюма музея Метрополитен – читайте дальше.

Триумфатором рейтинге снова оказался бренд Gucci.

В платьях и костюмах от этой марки на Met Gala 2019 насчитали 25 мужчин и женщин. Дизайнеру и художественному директору модного дома Алессандру Микеле пришлось изрядно потрудиться перед проведением модного события. Поэтому он получил заслуженное первое место.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#METGALA #METGAGA

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Met Gala 2019: Безумные наряды знаменитостей на балу Института костюма в Нью-Йорке (Фото)

Сразу после него в рейтинге расположился бренд Salvatore Ferragamo, которому отдало предпочтение 14 человек, а на третьем месте Moschino. В наряде от дизайнера Brandon Maxwell пришла только одна Леди Гага, однако ее выход стал едва ли не самым эффектным среди всех остальных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Met Gala 2019, Бал Института костюма 2019, Бренд Gucci, Наряды Met Gala 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов
04 В украинский прокат выходят ужасы "Омен: Перерождение"
05 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь