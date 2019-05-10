Маникюр 2019: космический дизайн ногтей для неординарных леди (Фото) Модный, невероятно красивый и загадочный маникюр набирает все больше популярности. Такой маникюр притягивает взгляды глубинной своего света. Какие модели космического маникюра актуальны уже сегодня? Это вы узнаете из нашей подборки.