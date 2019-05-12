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Воскресенье, 12.05.2019
Маникюр 2019: цветочный дизайн ногтей на лето (Фото)
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Маникюр 2019: цветочный дизайн ногтей на лето (Фото)

Флористический дизайн маникюра - это всегда очень женственно и нежно. Предлагаем вам подборку креативных идей современного цветочного дизайна ногтей.
Фото: pixabay.com
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