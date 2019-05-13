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Понедельник, 13.05.2019
Маникюр 2019: нежные романтичные варианты дизайна для выпускниц (Фото)
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Маникюр 2019: нежные романтичные варианты дизайна для выпускниц (Фото)

Сборы выпускницы чем-то похожи на сборы настоящей Золушки, правда, платье, туфли и нарядный клатч, усыпанный стразами, как правило, покупаются задолго до мероприятия. Дело осталось за малым — записаться к мастеру и сделать умопомрачительный маникюр на выпускной вечер. Мы поможем Вам с выбором. Если Вы тонкая, романтическая натура, то один из вариантов точно будет Вам по душе.
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