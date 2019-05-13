Маникюр 2019: нежные романтичные варианты дизайна для выпускниц (Фото) Сборы выпускницы чем-то похожи на сборы настоящей Золушки, правда, платье, туфли и нарядный клатч, усыпанный стразами, как правило, покупаются задолго до мероприятия. Дело осталось за малым — записаться к мастеру и сделать умопомрачительный маникюр на выпускной вечер. Мы поможем Вам с выбором. Если Вы тонкая, романтическая натура, то один из вариантов точно будет Вам по душе.