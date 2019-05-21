Маникюр 2019: летний дизайн на овальную форму ногтей (Фото) Благодаря плавным очертаниям она имеет ровные края и выглядит очень мягко. Овальные ногти гармонично смотрятся в любой длине и подходят, как для юных красоток, так и женщин постарше. К тому же, они считаются максимально безопасными, так как препятствуют появлению зацепок на одежде или травмирования окружающих. Поэтому такой маникюр на короткие ногти будет идеален для молодых мамочек, медиков, массажистов, спортсменов и т. д.