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Среда, 22.05.2019
Маникюр 2019: летний дизайн на овальную форму ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: летний дизайн на овальную форму ногтей (Фото)

Благодаря плавным очертаниям она имеет ровные края и выглядит очень мягко. Овальные ногти гармонично смотрятся в любой длине и подходят, как для юных красоток, так и женщин постарше. К тому же, они считаются максимально безопасными, так как препятствуют появлению зацепок на одежде или травмирования окружающих. Поэтому такой маникюр на короткие ногти будет идеален для молодых мамочек, медиков, массажистов, спортсменов и т. д.
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12:31 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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