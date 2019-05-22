Скачать
Четверг, 23.05.2019
Новый тренд весна-лето 2019: минималистичные татуировки на лице
1 / 12

Новый тренд весна-лето 2019: минималистичные татуировки на лице

Татуировки на лице - реверанс в сторону рэп-культуры, которая сейчас является безусловным лидером, задающим тренды. Для вдохновения и погружения в тему вбивайте в поисковик имена Lil Peep, Post Malone, Face, Fetty Wap. А потом смотрите на фотографии с показа Stella McCartney, прошедшего в марте в рамках Недели моды в Париже. Модели (среди них была и Наталья Водянова) на подиум выходили с переводными татуировками на лице и шее: надписями All together now и Sos - призывами к экологичному образу жизни.
omode.info
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Тренд, Тенденции, Татуировки, Тату на лице, Модные татуировки, Татуировки на лице, Микротренд.
15:31 Ср, 22 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь