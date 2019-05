Новый тренд весна-лето 2019: минималистичные татуировки на лице

Татуировки на лице - реверанс в сторону рэп-культуры, которая сейчас является безусловным лидером, задающим тренды. Для вдохновения и погружения в тему вбивайте в поисковик имена Lil Peep, Post Malone, Face, Fetty Wap. А потом смотрите на фотографии с показа Stella McCartney, прошедшего в марте в рамках Недели моды в Париже. Модели (среди них была и Наталья Водянова) на подиум выходили с переводными татуировками на лице и шее: надписями All together now и Sos - призывами к экологичному образу жизни.