Маникюр 2019: стиль битого стекла

Дизайн прекрасно подойдет к вечернему облегающему платью или дополнит образ с простым свитером оверсайз и джинсами. Для вас мы собрали лучшие идеи маникюра битое стекло. Объединяйте идеи и создавайте что-то свое.
Стеклышки
Сами переливающиеся частицы – это голографическая пленка. Она бывает самоклеящаяся и отличается по толщине и наличием или отсутствием липкого слоя.
Голографическая фольга для упаковки подарков. Обычно она продается в рулонах в магазине подарков. Переливающуюся слюду можно найти в специализированных магазинах или заказать в интернете. Для имитации осколков подойдет голографический дождик для украшения елки на Новый Год.
Покрытие
Голографическая слюда с эффектом битого стекла в зависимости от освещения переливается и сверкает разными оттенками. Цвет стоит подбирать под тон фольги. Техника маникюра из фольги достаточно проста, но ее нужно выполнять филигранно и со всей осторожностью. Придется много работать с мелкими деталями.
Комбинации
Маникюр битое стекло уже несколько сезонов подряд остается модным трендом дизайна ногтей 2018 года. Огромное количество ярких и сверкающих композиций можно выполнить на пальчиках:
Для маникюра, известного как «битое стекло» используется специальная голографическая фольга, кусочки которой наносятся на ногтевую пластину. Падающий на эти кусочки свет преломляется, создавая эффектный перелив и игру цвета на ногтях, что просто не может оставить вас без внимания.