Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Мелания Трамп в стильном платье посетила раненых военнослужащих
Мелания Трамп в стильном платье посетила раненых военнослужащих

Маникюр 2019: стиль битого стекла

Смотрите фото (15)
Маникюр 2019: стиль битого стекла
15:09 Сегодня Телеграф Фото: modnail.ru

Новости шоу бизнеса: Маникюр битое стекло – дизайн №1 в инстаграме. Покрытие переливается всеми оттенками расколотых зеркал, как в калейдоскопе, и оживляют ленту соцсетей.

  • 1

    Дизайн прекрасно подойдет к вечернему облегающему платью или дополнит образ с простым свитером оверсайз и джинсами. Для вас мы собрали лучшие идеи маникюра битое стекло. Объединяйте идеи и создавайте что-то свое. 

  • 2

    Стеклышки

    Сами переливающиеся частицы – это голографическая пленка. Она бывает самоклеящаяся и отличается по толщине и наличием или отсутствием липкого слоя.

    Голографическая фольга для упаковки подарков. Обычно она продается в рулонах в магазине подарков. Переливающуюся слюду можно найти в специализированных магазинах или заказать в интернете. Для имитации осколков подойдет голографический дождик для украшения елки на Новый Год.

  • 3

    Покрытие

    Голографическая слюда с эффектом битого стекла в зависимости от освещения переливается и сверкает разными оттенками. Цвет стоит подбирать под тон фольги. Техника маникюра из фольги достаточно проста, но ее нужно выполнять филигранно и со всей осторожностью. Придется много работать с мелкими деталями.

  • 4

    Комбинации

    Маникюр битое стекло уже несколько сезонов подряд остается модным трендом дизайна ногтей 2018 года. Огромное количество ярких и сверкающих композиций можно выполнить на пальчиках:

  • 5

    Для маникюра, известного как «битое стекло» используется специальная голографическая фольга, кусочки которой наносятся на ногтевую пластину. Падающий на эти кусочки свет преломляется, создавая эффектный перелив и игру цвета на ногтях, что просто не может оставить вас без внимания.

Маникюр 2019: мятные тренды для милых дам (Фото)

Маникюр 2019: дизайн для выпускного (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Идеи маникюра, маникюр 2019, Идеи маникюра 2019, Дизайн маникюра 2019, Стиль битое стекло.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 "Сезон тропиков" продолжается: синоптики обещают тепло, грозы и град
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь