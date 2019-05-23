Маникюр 2019: стиль битого стекла

Дизайн прекрасно подойдет к вечернему облегающему платью или дополнит образ с простым свитером оверсайз и джинсами. Для вас мы собрали лучшие идеи маникюра битое стекло. Объединяйте идеи и создавайте что-то свое.

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Стеклышки

Сами переливающиеся частицы – это голографическая пленка. Она бывает самоклеящаяся и отличается по толщине и наличием или отсутствием липкого слоя.

Голографическая фольга для упаковки подарков. Обычно она продается в рулонах в магазине подарков. Переливающуюся слюду можно найти в специализированных магазинах или заказать в интернете. Для имитации осколков подойдет голографический дождик для украшения елки на Новый Год.