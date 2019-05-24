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Лето 2019: самые трендовые сумки этого сезона
Среди всевозможных тканей в этом году самыми популярными станут сумки из долговечных материалов: соломенные, вязанные, холщевые, хлопчатобумажные. Выбирая сумку для пляжа, обязательно учитывайте не только цвет и узоры, но и модель своего купальника. Вы найдете в нашей подборке универсальные сумки, сумки для сексуальных купальников, сумки для спортивных девушек и для любительниц наивных и светлых образов. И, конечно, в моде будут сумки для фанатов сериала "Игра престолов"!
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