Итальянский модный бренд решил отказаться от натурального меха

Новости шоу бизнеса: При создании новой коллекции Prada больше не будет использовать мех животных.

Итальянский дом Prada полностью откажется от натурального меха, начиная с новой женской коллекции сезона весна - лето 2020. Об этом бренд заявил на своей официальной странице в Instagram.

"Prada объявила в сотрудничестве с Fur Free Alliance, что больше не будет использовать мех животных в своих проектах или новых продуктах, начиная с женской коллекции сезона весна - лето 2020", - сообщается в публикации.

Стоит отметить, что это не первая акция в защиту животных, которая принимается модными домами.

Такие марки как Stella McCartney, Gucci, Armani Group, Michael Kors, Hugo Boss, Jimmy Choo, Calvin Klein и многие украинские бренды, такие как Lake Studio, Andre TAN, PRZHONSKAYA, DZHUS, Ksenia Schnaider, а также Nadya Dzyak стали постепенно прекращать использовать в своих коллекциях мех животных еще в далеком 2007 году.

Как отмечает глава дома Миучча Прада частной компании Bloomberg: "Инновации и социальная ответственность является частью основных ценностей Prada Group, а решение подписать политику без меха - следствием конструктивного диалога с "Альянсом"".

В пресс-релизе Prada также оговаривается момент гуманного отношения к животным: "Начиная с женской коллекции Весна/Лето 2020 года, Prada Group больше не будет использовать мех животных в своих проектах или новых продуктах. С 22 мая 2019 года, компания в сотрудничестве с Fur Free Alliance (FFA) - коалицией из более чем 50 организаций по защите животных 40 стран - провозглашает политику Группы без меха".

В 2018 году к акции в защиту животных присоединились популярные марки одежды H&M, Furla, Zara, Lacoste, Target, Burberry, Ganni, Reformation. До 2020 года бренды и вовсе будут перерабатывать материалы и обеспечивать цикличность производства с подходом гуманного отношения к животным.