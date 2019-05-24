Прически 2019: стильные варианты стрижек с челкой для разной длины волос (Фото) Модные челки — одни их любят, другие жизнь без нее не представляют, а третьи терпеть их не могут. Да у каждой женщины свои предпочтения и понятие о красоте, стиле и моде. Но если вам хочется преобразований, стоит все-таки попробовать сделать стрижку с челкой. Возможно, что результат вас приятно поразит.